【新華社平壌4月9日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は9日、朝鮮の首都・平壌の錦繡山迎賓館で、崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談した。王氏は次のように述べた。中国は朝鮮と共に、両党・両国の最高指導者による重要な共通認識を根本的な指針とし、戦略的意思疎通の強化や交流・協力の緊密化を進め、中朝関係の良好な発展の勢いを持続的に強固なものとし、両国民により多くの幸福をもたらすと