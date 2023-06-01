働く人を対象に減税や現金を支給する「給付付き税額控除」について、「国民会議」の有識者会議では、簡素な仕組みで早期に開始すべきとの意見が相次ぎました。9日に開かれた国民会議の有識者会議では、「給付付き税額控除」の具体的な制度設計が話し合われました。会議では、税金や社会保険料は個人単位で負担している実態に合わせて、今回の支援も世帯ではなく、「個人単位」で行うのが望ましいとの意見が多数を占めました。また