10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比190円安の5万6120円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては224.68円高。出来高は6309枚となっている。 TOPIX先物期近は3746.5ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.03ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5612