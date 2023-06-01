2026年4月8日、香港メディア・香港01は、中国本土の銀行業界で支給済みボーナスの返還を求める動きが広がり、上場銀行12行だけで返還額が約1億元（約23億円）に迫っていると報じた。記事は、中国メディアの第一財経が2025年の上場銀行年報を基に集計した不完全な統計として、少なくとも12行が「業績連動報酬の追跡回収」に関するデータを公表したと紹介。返還額が最多だったのは4717万8200元（約10億8500万円）の中国銀行で、対象