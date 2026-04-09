朝鮮民主主義人民共和国を訪問した中国の王毅外交部長は現地時間4月9日、平壌（ピョンヤン）市内の錦繍山迎賓館で崔善姫（チェ・ソンヒ）外相と会談しました。王外交部長は「昨年9月初め、習近平総書記と金正恩（キム・ジョンウン）総書記が北京で歴史的な会談を行い、中朝関係における全体的、戦略的、方向性のある重要課題についての重要な共通認識を形成し、今後の両国関係の発展に向けた重要な戦略的指針を示した。これは極め