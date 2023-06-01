1992（平成4）年4月10日、WBAスーパーフライ級王座決定戦が東京体育館で行われ、同級1位の鬼塚勝也が2位のタノムサク・シスボーベー（タイ）に判定勝ちし、新王者となった。押され気味ながら、後半の攻勢が評価されて微妙な判定をものにした。「勝つことだけを考えて闘った」と話したが、表情はさえなかった。