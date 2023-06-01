高市総理が意欲を示す憲法改正をめぐり、いまの国会では初めてとなる討論が行われました。9日に開かれた衆議院の憲法審査会で、与党は憲法9条への自衛隊明記を含めた条文を起草する検討作業に入ることなどを提案しました。一方、初めて審査会の場で党としての考えを表明した中道改革連合は…中道改革連合国重徹 衆院議員「私達は改憲、それ自体を目的とする立場には立ちません。他方で現行憲法を固定的に捉え、時代や社会の