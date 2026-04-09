女子格闘家の杉山しずか９日、自身のインスタグラムで赤坂消防署から感謝状を受け取ったことを報告した。贈呈式の際の写真とともに３月１日に練習途中の路上で心肺停止で倒れていた人に心臓マッサージを行い、救命処置を行っていた時の様子をつづり「練習に行く途中、倒れている方がいて、心停止だとわかったので、心臓マッサージをしました。しばらく心臓マッサージをした後、近くのセンチュリオンホテルの方がＡＥＤを持って