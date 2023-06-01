【金曜ロードショー：「名探偵コナン 隻眼の残像」】 4月10日21時～23時14分 放送 日本テレビは、「金曜ロードショー」にてアニメ映画「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」を、本日4月10日21時から放送する。本編ノーカット放送で20分拡大となり、放送時間は23時14分まで。 「劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』」は2025年に公開された劇場版「名探偵