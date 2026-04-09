記事ポイント大阪府守口市に「レッドバロン大阪守口」が2026年6月上旬オープン予定地域密着のサービス精神と全国305店舗ネットワークの安心感を両立オートバイ・パーツ・アクセサリー用品の販売と修理に対応 大阪府守口市に「レッドバロン大阪守口」が2026年6月上旬にオープン予定です。長年親しまれてきた山本自動車の二輪事業を承継し、地域に根差したサービス精神を引き継ぐ新店舗となっています。レッドバロンならではの