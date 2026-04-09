名古屋市立大学病院で、切除したポリープなどの保存に使う劇物のホルマリンを紛失したことがわかりました。 紛失したのは、10%に薄めたホルマリン液5ミリリットル1本です。名古屋市立大学病院によりますと、4月9日(木)に中央診療棟2階で、看護師がホルマリン液10本が入ったはずの透明ケースに9本しかないことに気づきました。関係箇所を探したものの見つからず、保健センターと警察に紛失を届け出ました。ホル