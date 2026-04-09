◆パ・リーグオリックス２Ｘ―１ロッテ（９日・京セラドーム大阪）＝延長１０回＝オリックス・西川龍馬外野手（３１）は大仕事を控えめに喜んだ。「僕じゃなくて大志に決めてほしかったんですけど…」。１２戦目で初の延長となった１０回、１死三塁で高野脩の９球目を中前に運び、オリックス移籍後は初のサヨナラ打。無死二塁から目の前で進塁打を放った誕生日の広岡をお立ち台でイジり、笑いを誘った。チームは今季初のサヨ