鈴木農林水産相は9日、都内で抹茶ドリンクなどを販売するカフェを視察し、店の関係者らと意見交換を行いました。鹿児島県産の抹茶を使用したラテを試飲し、「原料を輸出するだけではなく、外食として海外に展開をしていくことで抹茶本来の良さを日本らしく伝えることができると知った」と述べ、多角的な輸出戦略に期待を示しました。農林水産省によりますと、抹茶を含む緑茶の輸出額は去年、約721億円と過去最高額を更新しています