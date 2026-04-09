歌舞伎俳優の中村雀右衛門、尾上松緑が９日、香川・琴平で「四国こんぴら歌舞伎大芝居」（１０〜２６日、金丸座）の成功祈願とお練りを行った。現存する日本最古の本格芝居小屋で上演する歌舞伎公演。第１部は坂東巳之助、坂東新悟らの「傾城反魂香（けいせいはんごんこう）」と松緑、坂東亀蔵らの「身替座禅（みがわりざぜん）」、第２部は雀右衛門、松緑らの「妹背山婦女庭訓（いもせやまおんなていきん）三笠山御殿」、新悟