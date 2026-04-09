元ＡＫＢ４８のメンバーで、タレント・実業家の小嶋陽菜が８日付で自身のインスタグラムを更新。海に映えるコーディネートを披露した。「ｓｏｆｔｐｉｎｋ海でひと休みしたり」と投稿。大胆に肩を出し、大きなリボンのついたソフトピンク色のトップスに、ジーンズやショートパンツを合わせたコーデを公開。海の近くやソファに腰かける様子を複数枚公開した。この投稿に「ピンクのトップスかわいい」「色味がとーーっても