内閣府は3月の「消費動向調査」を公表しました。今後、半年間の消費者の購買意欲などを示す「消費者態度指数」（2人以上の世帯/季節調整値）は33.3で、前の月と比べて6.4ポイント低下しました。アメリカがイランを攻撃して以来初めての調査で、中東情勢の悪化にともなう原油高騰など先行きの不透明感が低下の背景として考えられるということです。「消費者態度指数」は、50を基準として消費に前向きか慎重かを判断するもので、今回