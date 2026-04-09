◆パ・リーグオリックス２Ｘ―１ロッテ＝延長１０回＝（９日・京セラドーム大阪）オリックス・宮城大弥投手が、６回途中に左腕の違和感を訴えて緊急降板した。試合後、取材に応じて「（違和感が生じたのは）最後の方ですね。（箇所などは）ちょっとまだコメントを控えさせてもらいたい。まだ全然わからない状態なので」などと説明。１０日に検査を受ける予定で、同様の違和感は「（過去には）まったくない。初めてです」とした