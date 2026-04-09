イランの外務次官はアメリカとの協議にイランの代表団が出席する予定だとしつつも、「イスラエルがレバノンへの攻撃を停止した場合に限る」と警告しました。これは、イランのハティブザデ外務次官が9日、イギリスのテレビ局「ITV」のインタビューの中で話したものです。11日にパキスタンのイスラマバードで行われる予定のアメリカとイランの協議について、「イラン代表団は和平協議に出席する予定だ」としつつも、「それはイスラエ