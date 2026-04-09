北朝鮮の国営メディアは、きのうまでの3日間にわたり、重要兵器の試験を実施したと報じました。このなかで、戦術弾道ミサイル「火星11型」に大量の小さな爆弾を搭載して、広い範囲に着弾させる能力を確認したということです。国際条約で製造や使用が禁止されているクラスター弾と似た性能を持っているとみられています。