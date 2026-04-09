リンクをコピーする

アッパーオーストリア・レディース・リンツ 大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日 開催地：オーストリア リンツ コート：クレー（赤土/室内） 結果：[二宮 真琴 / メイヤ ランスデン] 0 - 2 [リャン エンシュオ / ヤン ザオシャン] 試合の詳細データはこちら≫ アッパーオーストリア・レディース・リンツ第4日がオーストリア リンツで行われ、女