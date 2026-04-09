◇パ・リーグ西武0―2ソフトバンク（2026年4月9日みずほペイペイD）西武はわずか1安打で今季3度目の零敗。それも初回に先頭・桑原が放った「スミ1安打」での敗戦に終わった。桑原は初回、大津の直球を左前打。しかし続く岸が投ゴロ併殺打に倒れると、以降は9回までノーヒット。大津には7回まで抑えられ、松本裕、杉山のリレーに打線は沈黙。桑原は「大津投手の浮いたボールをたたこうと頑張ったが、全然（ゾーンに）来