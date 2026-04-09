別府競輪場のF2ミッドナイト「前検日コメならウィンチケット杯」が10日、開幕する。9日は前検が行われた。前回の平塚で準優勝と奮闘した安東莉奈（24＝大分）が今年初の地元戦に挑む。「前回はたまたますぎた。脚は仕上がっていなかった。地元になると脚の感じが良くなるので頑張りたい」非常に頼もしい言葉。初日1R、いいスタートを切りたい。