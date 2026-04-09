三重県の新名神高速道路で子どもを含む6人が死亡した事故で、トラックを運転していた女が9日、過失運転致死の罪で起訴されました。起訴状などによりますと、水谷水都代被告（54）は先月20日、亀山市の新名神高速下りで、大型トラックを運転して渋滞の列に追突するなどして、子ども3人を含む男女6人を死亡させたとして過失運転致死の罪に問われています。当時、工事により制限速度は時速50キロに規制されていましたが、水谷被告はス