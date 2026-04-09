インナージャーニーが、渋谷WWWで開催された＜ときめきヘルツ＞ツアーファイナルにて、キングレコードからメジャーデビューすることを発表。あわせて、5月20日にデビューシングル「Toi toi toi !」をデジタルリリースすることも明らかにし、同公演で初披露した。インナージャーニーは、作詞作曲を手がけるカモシタサラ（Vo, G）と、アレンジを担当する本多秀（G）によるロックバンド。聴く人に安心感を与えるお守りのような存在と