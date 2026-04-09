ナチュラルな雰囲気を取り入れつつ、きちんと感や上品さも大切にしたい。そんな大人世代に注目してほしいのが、【無印良品】の「新作アイテム」です。シンプルなデザインながら、シルエットや素材感にこだわりを感じるラインナップ。今回は、そんな無印良品の新作アイテムをご紹介します。 やわらかな雰囲気が魅力のショートジャケット 【無印良品】「婦人 リネンコットンヘリンボーンショートジャケ