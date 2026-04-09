メ～テレ（名古屋テレビ） 将棋の藤井聡太六冠は、名人戦4連覇に向けて幸先の良いスタートを切りました。 今期の名人戦七番勝負は、藤井六冠に糸谷哲郎八段が挑戦しています。 名人は将棋界で最も歴史と伝統のあるタイトルで、第1局は「ホテル椿山荘東京」で行われました。 藤井六冠は現在、名人戦3連覇中で、今回4連覇を目指します。 挑戦者の糸谷八段は竜王のタイトルを獲得したことがある実力者で、