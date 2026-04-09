ビッケブランカの新曲「Beast ≠ Knight (feat. Novel Core)」が、テレビ朝日の2026年4月クール金曜ナイトドラマ『余命３ヶ月のサレ夫』のオープニングテーマとして起用されることが決定した。ビッケブランカが本日東京・Zepp Haneda (TOKYO)でスペシャルイベント第6弾＜VK Blanka presents RAINBOW ROAD -透-＞を開催した。今回は、約2年ぶりとなる対バン形式で、Chilli Beans.とNovel Coreが出演。ライブで盛り上がる「Ca Va?」