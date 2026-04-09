９日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、ドジャース・大谷翔平投手が８日（日本時間９日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場し、６回９６球を投げて４安打１失点（自責０）２奪三振、と好投したが、リリーフが打たれて２勝目は消えたことを伝えた。また、ブルージェイズの５番・岡本和真内野手との対決を詳しく紹介。ＷＢＣで侍ジャパンの同僚だった２人は、Ｎ