◆米男子プロゴルフツアーメジャー初戦マスターズ第１日（９日、米ジョージア州オーガスタ・ナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）初出場の片岡尚之（ＡＣＮ）は前半を２バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの２オーバーで折り返した。１番はティーショットを右バンカーに入れ、残り１５５ヤードの第２打はグリーン左手前にショート。第３打を１メートルに寄せてパーをセーブした。２番パー５で６メートルを沈め