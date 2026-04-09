記事ポイント『ラタタン』パッケージ版が4月2日から予約受付開始デジタル版は2種類の価格と内容を先行公開リズム指揮と大乱戦が重なる独自アクション リズムに合わせた指揮とローグライクアクションが融合する『ラタタン』は、遊びの個性がひと目で伝わるタイトルです。パッケージ版の予約受付が始まり、デジタル版の価格や収録内容もあわせて見えてきています。 Game Source Entertainment『ラタタン』 発売