記事ポイント天野ファミリーファームが英国『LUXlife Magazine』の「Restaurant and Bar Awards 2026」で4年連続受賞世界の名店と並び「わざわざ訪れる価値のある目的地10社」に日本から唯一選出白老牛の伝統技術とDXを融合し、白老町から世界基準の顧客体験を発信 北海道白老町で白老牛の販売とレストラン事業を展開する天野ファミリーファームが、英国『LUXlife Magazine』主催の「Restaurant and Bar Awards 2026」を受賞