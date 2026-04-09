都内でまた桜の木が倒れました。相次ぐ倒木に桜の名所ではきょう、緊急点検が行われました。駅前の横断歩道に横たわるソメイヨシノの木。けさ、東京・国立市で「桜の木が倒れている」と通行人から通報がありました。けが人はいませんでした。都内で相次ぐ倒木。東京都はきょう、世田谷区の都立・砧公園で「緊急点検」を実施。調査した25本のうち、状態の悪い木が7本見つかりました。東京都は今後、ほかの場所でも点検を行い、AIに