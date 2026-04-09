政府は、石油の元売り3社に対して、病院や公共交通機関などへは卸を通さずに重油などを直接販売するよう要請しました。赤沢亮正 経産大臣「最優先である国民の皆さまの命、そして暮らしを守り抜くため、あらゆる対応策を速やかに講じていただくようお願いをいたします」政府は、ENEOS・出光興産・コスモホールディングスの石油の大手元売り3社に対して、重要施設には重油などを直接販売するよう要請しました。「重要施設」は