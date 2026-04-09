ホテルマネージメントジャパンは、「ホテルオリエンタルエクスプレス銀座ウエスト」を4月1日に開業した。建物は地下1階、地上16階建て。客室はシングル56室、スーペリアシングル69室、ダブル94室、ユニバーサルダブル1室の4タイプ全220室を設ける。館内には喫茶室ルノアール、コインランドリー、VOD販売機、製氷機、自動販売機を備えた。宿泊料金は15,300円から。宿泊予約受付は既に開始している。アクセスは、JR新橋駅から徒歩4分