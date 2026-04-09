マンチェスター・ユナイテッドは9日、今夏のプレシーズンマッチの詳細を発表した。現在マイケル・キャリック暫定監督の下、プレミアリーグ3位に位置するマンU。依然として熾烈なチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いに身を置くが、久々の欧州最高峰の舞台への返り咲きが期待されている。まずは今季残りの戦いに集中しつつ、2026−27シーズンの戦いに向かうなか、今夏のプレシーズンではフィンランド、ノルウェー、スウェー