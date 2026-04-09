イスラエルのネタニヤフ首相は9日、レバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラに対し「攻撃を続ける」と強硬姿勢を示しました。ネタニヤフ首相は9日、SNSで、イスラム教シーア派組織ヒズボラの最高指導者・カセム師の甥（おい）で側近だったハルシ氏を殺害したと明らかにしました。その上で、「我々はあらゆる場所でヒズボラを攻撃し続け、北部の住民の安全を取り戻すまで続ける」と強調しています。イラン側はこれまで、レバノン