原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手掛けるエンタメスタートアップ・taskeyは、taskey STUDIO人気作品『恋するサイコの白雪くん』(原作：江夏遙、作画：石原通信、ネーム：MAHALO)の紙単行本を、2026年4月9日(木)より発売開始した。『恋するサイコの白雪くん』は、主要電子書店などで人気連載中のサイコ×ブロマンス作品。2023年8月に連載開始し、リリース時に投稿したSNSでは930万PVを超えるなど、連載直後から高い注目を集