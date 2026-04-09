【ニューヨーク共同】9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は反落し、午前10時現在は前日比44.55ドル安の4万7865.37ドルを付けた。米国とイランの停戦合意の先行き不透明感から、売り注文が優勢となった。