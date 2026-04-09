練習中に不適切な指導を行ったとして謹慎処分をうけ、昨年６月から作新学院高硬式野球部の指導から外れていた小針崇宏氏（４２）が、同部監督に復帰したことが９日、同校への取材でわかった。１１日開幕の第７９回春季高校野球県大会から指揮を執る。小針氏は昨年５月、練習中の部員１人に対し、「グラブさばきが慣れていない」としてグラブを外し練習するよう指示。部員は素手で捕球し、指を骨折した。同校は６月９日、小針氏