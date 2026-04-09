原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は再び上昇し、9日、一時、1バレル＝100ドルの大台を突破しました。ニューヨーク原油市場で9日、アメリカ産WTI原油の先物価格は一時、再び1バレル＝100ドル台をつけました。WTI原油の先物価格は、アメリカとイランが7日に「2週間の停戦」で合意したことを受け1バレル＝91ドル台まで急落し、その後、90ドル台で推移していました。ホルムズ海峡をめぐりイランの革命防衛隊が9日、