大分県警別府署は9日、別府市の20代男性が携帯電話会社や警視庁の警察官を名乗る偽電話詐欺に遭い、250万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、3月21日、被害者の携帯に携帯電話会社を名乗る男から「あなたの電話番号を別人が契約している。法律に詳しい人に確認するなら♯11を押してください」などと言われた。被害者が相手の指示に従ったところ、警視庁捜査二課の警察官を名乗る男と電話が