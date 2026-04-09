福岡東署は9日、福岡市東区塩浜3丁目付近の道路上で同日午後5時20分ごろ、車に乗った男が徒歩通行中の女性に「美容室への道を教えてくれ」などと声をかけ、下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は20代、短髪、白色軽自動車使用、白色マスク着用。