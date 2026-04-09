◇パ・リーグロッテ1−2オリックス（2026年4月9日京セラD）ロッテはオリックスに延長10回サヨナラで敗れ、借金「4」となった。サブロー監督（49）は試合全体を振り返り「投手が頑張っていたので、打撃陣がチャンスでちょっとまだ消極的」とうなだれた。また、3回二塁走者・高部の三盗失敗については、「本人はいけると思ったんでしょうけど、もうちょっと状況判断して…。選手たちの“何とかしよう”の気持ちが空回りす