６日、新緑が芽吹く南長灘村の河岸。（ドローンから、銀川＝新華社記者／王鵬）【新華社銀川4月9日】中国寧夏回族自治区中衛市の南長灘村では黄河がゆるやかに流れ、川辺に若芽が伸び、梨の花が咲く色鮮やかな春の風景が広がっている。甘粛省との境に位置する南長灘は、寧夏に入った黄河が最初に流れることから「寧夏黄河第一村」と呼ばれている。６日、新緑が芽吹く南長灘村の干潟。（ドローンから、銀川＝新華社記者／王鵬）