4月9日に放送されたABEMAオリジナル恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』第6話にて、将来の家賃や生活費をめぐる話し合いが、彼女の“完全拒絶”によって大修羅場へと発展した。【映像】ハイスペ彼氏がブチギレる瞬間同番組は、付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断する“恋人として最後”の旅行に密着するリアリティ番組。意見をぶつけ合ったのは、結婚したら仕事