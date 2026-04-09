サウナ、ジャグジーと続いたなつこ（辰巳奈都子・38）とりゅうせい（桑田龍征・40）の濃厚なデートは、ついにベッドの上での「腕枕1分間見つめ合い」という衝撃の展開へとなだれ込んだ。【映像】てんちむの“元カレ”が元トップグラドルとベッドイン（実際の映像）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合