私が怒らせなければ大丈夫ーー。実際、大人だけの生活ならなんとか回っていたようですが、子どもがいるとそうもいきません。予定外なんて日常茶飯事ですよね。暴力こそ振るわれないものの、反論すると身の危険を感じることもあって…!?>>【まんが】予定通りにいかないと怒る夫(ウーマンエキサイト編集部)