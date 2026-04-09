東京ディズニーシーで15日から開催される、開園25周年を記念したアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』。ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出される『スパークリング・ジュビリー・ナイト』が8日、報道陣に公開されました。東京ディズニーシーは、“海”をテーマにした世界初のディズニーテーマパークとして、2001年9月にオープンしました。■25周年のテーマソングとともに、ミッキ