俳優のひでおがデートの余韻に浸り「キュンキュンした」と声を弾ませる一方で、しんじ（石丸伸二）は「女の子は信じられない」と冷徹な一言を放ち、スタジオを凍りつかせた。【映像】現在のごくせん俳優（好きになった美人経営者のビジュアルも）4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・