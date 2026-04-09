IMFのゲオルギエワ専務理事＝1月、スイス・ダボス（ロイター＝共同）【ワシントン共同】国際通貨基金（IMF）のゲオルギエワ専務理事は9日、ワシントンで講演し、14日に公表する最新の世界経済見通しで世界の経済成長率を下方修正すると述べた。中東の紛争によるエネルギー施設の損害や供給を巡る混乱の影響が尾を引き、米国とイランの停戦が続いても経済成長は減速するとの見方を示した。1月に公表した見通しでは、26年の世界